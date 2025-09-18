Campo de concentração e terra fértil: a história da cidade japonesa no Pará

"Meu pai veio em 1960. O sonho dele era trabalhar na agricultura. Ele vem sozinho de Fukushima e é na Amazônia que conhece a minha mãe. Aqui, aprendeu com os japoneses que estavam antes, trabalhou com algumas famílias e depois conseguiu se emancipar e ter a própria terra", conta o engenheiro florestal Enresto Suzuki, 59.

Mesmo com ascensão da comunidade, ainda existiam dificuldades na rotina. "Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, lembro que meu pai pegou malária. Vi ele deitado, com um cobertor grosso, no meio da lona de pimenta-do-reino, ao meio-dia, o horário mais quente que temos aqui, tremendo de frio", lembra Suzuki.

A era do diamante negro teve o seu fim nos anos 1970. Com a disseminação de um fungo considerado praga e uma grande enchente na cidade, a produção teve queda drástica, levando muitos à falência. Nos anos seguintes, o Brasil ainda enfrentaria uma crise econômica, levando a comunidade de Tomé-Açu a se reinventar mais uma vez.

Com apoio do governo japonês, a Camta ampliou as espécies do plantio. "Tiveram de repensar um modo de cultivo e produção e de sobrevivência na Amazônia", diz Suzuki.

Naquela época, outra mudança também acontecia: a da própria cooperativa. Hoje metade dos cooperados não é nem de japoneses e nem de descendentes dos imigrantes. A mudança, no entanto, foi "dolorosa", segundo Oppata.

"A transição do primeiro presidente japonês [da cooperativa] para um descendente foi dolorosa por uma questão de orgulho pela cultura, de não querer perder o idioma. Até então, tudo era em japonês: as reuniões, as atas, e chegou a um ponto em que muito dos descendentes já não entendiam", diz ele.