'Pagodeiro do PCC' é preso por fraude em prefeitura da Grande SP

Além das três prisões e da ação contra o vereador, outros seis funcionários da prefeitura cumprirão medidas cautelares. Todos foram exonerados dos cargos no município no começo do ano. Os pedidos de prisão e as medidas cautelares foram cumpridas pela Justiça em 8 de setembro.

Vagner era considerado um dos líderes do grupo criminoso que fraudava as licitações. Ele foi condenado no fim de junho por lavar dinheiro do crime organizado e, segundo a polícia, também simulava competições em processos licitatórios de prefeituras com ajuda de amigos, que se passavam por concorrentes.

Antônio seria um "testa de ferro" do esquema da facção paulista nas prefeituras. Segundo a investigação, ele interferiu na elaboração do edital em Ferraz e chegou a redigir respostas oficiais a questionamentos apresentados por empresas interessadas no pregão.

Márcio, por sua vez, também era um dos líderes do grupo. Ele já foi preso por tráfico de drogas em uma operação de abril de 2024 e teria replicado o crime em ao menos 11 prefeituras e câmaras municipais do estado para ajudar o crime organizado.

Nome dos advogados dos investigados no caso da fraude de licitações em Ferraz de Vasconcelos não consta no sistema do TJSP. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.

Pagodeiro, ex-vereador e servidora denunciados

Denúncia sobre corrupção em contratos de Ferraz de Vasconcelos aconteceram na Operação Munditia, que revelou infiltrados do PCC em diversas prefeituras de São Paulo. Vagner, o ex-vereador Inha e a servidora da cidade, Vagner Borges Dias, exonerada em 2024, estão entre os denunciados pelo Ministério Público.