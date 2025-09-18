Polícia identifica envolvidos em morte de Ruy Ferraz; dois estão foragidos

Secretário disse não ter dúvidas de que há envolvimento do crime organizado no assassinato. "Para nós não resta dúvida por conta principalmente do Masquerano que é um indivíduo que nós sabemos que pertence à organização criminosa, PCC, por conta do trabalho de inteligência do Depol e centro de inteligência do ABC", afirmou o secretário de Segurança Pública de São Paulo.

A motivação está nas duas linhas, sobre as investigações contra o PCC ou referente ao trabalho [do Ruy Ferraz] na prefeitura [de Praia Grande]. A suspeita não falou de motivação, só de logística

Artur Dian, delegado-geral da Polícia Civil de SP

Polícia de SP procura Flávio Henrique de Souza, 24, e Felipe Avelino da Silva, 33, por envolvimento na morte de Ruy Ferraz Imagem: SSP-SP/Divulgação

Hoje, Dahesly Oliveira Pires, 25, foi presa por envolvimento no crime após transportar fuzil que teria sido usado no assassinato. Ela saiu de Diadema, na Grande São Paulo, para buscar a arma. O envolvimento seria apenas na logística. A defesa dela não foi localizada para comentar o assunto.

Suspeita afirmou, ontem, em seu interrogatório, que não sabia o que estava carregando. Mas, segundo a polícia, ela teria afirmado 'extraoficialmente' que sabia estar transportando um fuzil. Aos policiais, ela também contou que foi procurada por um homem que a pediu para retirar um pacote em Praia Grande. Após voltar do litoral, a mulher, segundo a investigação, entregou a arma para a mesma pessoa que a recrutou.

O indivíduo que ela entregou o fuzil ainda não foi identificado e a arma também não foi localizada. A polícia também tenta descobrir onde e com quem ela pegou o armamento em Praia Grande. "A mulher fala que esse homem é um conhecido dela que pediu isso, chama ele de um nome carinhoso, que não leva a lugar nenhum", explicou a delegada-chefe do DHPP, Ivalda Aleixo.