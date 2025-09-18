Assine UOL
Cotidiano

Piloto de helicóptero que caiu em SP usou cocaína e remédios, diz apuração

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Queda de helicóptero aconteceu na região do pico do Jaraguá, Zona Norte de São Paulo, perto de uma torre de alta tensão no dia 5 de agosto de 2022
Queda de helicóptero aconteceu na região do pico do Jaraguá, Zona Norte de São Paulo, perto de uma torre de alta tensão no dia 5 de agosto de 2022 Imagem: Reprodução

A investigação do acidente aéreo que matou piloto e copiloto em 2022 na região de Caieiras, na Grande São Paulo, apontou que a queda ocorreu por um conjunto de fatores como as condições meteorológicas, planejamento de voo inadequado e decisões de pilotagem falhas.

O documento também indica que o uso de cocaína e remédios psicoativos pelo piloto do helicóptero também pode ter afetado a concentração e as capacidades cognitivas e psicomotoras do profissional na função. A aeronave era operada por uma empresa cujo um dos sócios é José de Menezes Berenguer Neto, CEO do Banco XP.

As informações constam no relatório final da investigação do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) divulgado em 2 de setembro.

O que o relatório apontou

Condições meteorológicas contribuíram com o acidente, diz relatório. No momento da ocorrência havia baixa nebulosidade, chovia e a região tinha baixa luminosidade —o que pode ter colaborado para redução da visibilidade. O documento aponta que não havia condições para fazer o voo naquele momento.

Investigação também acredita que o piloto tenha realizado voo por instrumentos, ou seja, se baseando somente em informações da aeronave, sem conseguir referências visuais externas. A apuração também sugere que possa ter ocorrido uma possível falha na programação dos sistemas de navegação do helicóptero.

Exame toxicológico feito no corpo do piloto teve resultado positivo para a cocaína e medicamentos para depressão, ansiedade e para dormir. Não há informações sobre quanto tempo antes do voo ele usou as substâncias. O homem, que não teve o nome divulgado, trabalhava na empresa operadora da aeronave havia 12 anos e, segundo relatos, era experiente. O profissional fez tratamento psiquiátrico, ficando afastado das funções de voo, porém, retornou as atividades —o relatório não detalha quando isso ocorreu.

Documento aponta que o uso dos medicamentos é incompatível com o exercício da atividade aérea. Apesar disso, o relatório informa que a Comissão de Investigação descartou que o piloto tivesse a intenção deliberada de causar o acidente.

Exames feitos no corpo do copiloto resultaram negativo para uso de drogas e medicamentos. Ele pertencia ao quadro de funcionários de outro contratante e foi chamado para substituir outro profissional horas antes da decolagem porque tinha familiaridade prévia com a rota que seria realizada, bem como o local de pouso.

Quanto a aeronave, ela se encontrava com certificado de aeronavegabilidade válido. Também tinha passado por inspeção dias antes da queda. A análise dos motores não evidenciou mau funcionamento ou falha que pudesse ter colaborado para a ocorrência.

Relembre o caso

A aeronave colidiu contra um morro no conjunto de montanhas da Serra da Cantareira, no município de Caieiras (SP), na noite de 5 de agosto de 2022. O local da queda é próximo do Pico do Jaraguá, na zona norte da capital paulista. O helicóptero ficou destruído.

O helicóptero pegou fogo, e os bombeiros precisaram atuar para apagar as chamas. Seis viaturas foram deslocadas para a região.

Antes da colisão, o helicóptero sobrevoou por cinco minutos. Depois, perdeu o contato com o radar exatamente no local onde ocorreu o impacto com o morro. O serviço de tráfego aéreo não recebeu nenhuma comunicação ou pedido de ajuda da aeronave.

A aeronave era um modelo Agusta 109-E, prefixo PP-JMA, fabricada em 2010 e com capacidade para oito pessoas —dois deles na cabine dos pilotos e seis na cabine dos passageiros. A operadora era a empresa Majam Participações LTDA., que tem três sócios, sendo Berenguer Neto um deles.

A reportagem entrou em contato com o MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para saber informações sobre o processo do caso. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

