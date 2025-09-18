Piloto de helicóptero que caiu em SP usou cocaína e remédios, diz apuração

O que o relatório apontou

Condições meteorológicas contribuíram com o acidente, diz relatório. No momento da ocorrência havia baixa nebulosidade, chovia e a região tinha baixa luminosidade —o que pode ter colaborado para redução da visibilidade. O documento aponta que não havia condições para fazer o voo naquele momento.

Investigação também acredita que o piloto tenha realizado voo por instrumentos, ou seja, se baseando somente em informações da aeronave, sem conseguir referências visuais externas. A apuração também sugere que possa ter ocorrido uma possível falha na programação dos sistemas de navegação do helicóptero.

Exame toxicológico feito no corpo do piloto teve resultado positivo para a cocaína e medicamentos para depressão, ansiedade e para dormir. Não há informações sobre quanto tempo antes do voo ele usou as substâncias. O homem, que não teve o nome divulgado, trabalhava na empresa operadora da aeronave havia 12 anos e, segundo relatos, era experiente. O profissional fez tratamento psiquiátrico, ficando afastado das funções de voo, porém, retornou as atividades —o relatório não detalha quando isso ocorreu.

Documento aponta que o uso dos medicamentos é incompatível com o exercício da atividade aérea. Apesar disso, o relatório informa que a Comissão de Investigação descartou que o piloto tivesse a intenção deliberada de causar o acidente.

Exames feitos no corpo do copiloto resultaram negativo para uso de drogas e medicamentos. Ele pertencia ao quadro de funcionários de outro contratante e foi chamado para substituir outro profissional horas antes da decolagem porque tinha familiaridade prévia com a rota que seria realizada, bem como o local de pouso.