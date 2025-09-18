Dupla armada invade presídio em SP e resgata detenta

Duas pessoas armadas invadiram um presídio em São Paulo e resgataram uma mulher condenada por roubo de carros.

O que aconteceu

Dupla entrou no CPP Feminino Butantã, na capital, e levou a presa, que estava no local desde 2022. O resgate aconteceu na manhã de hoje, na unidade prisional na zona oeste paulistana.

Homens armados fizeram agentes penais de reféns, resgataram a mulher e fugiram. Duas pessoas renderam uma guarda na entrada e na sequência fugiram em um Toyota Hilux preto com a detenta. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi localizado.