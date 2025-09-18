Homem morre dentro de templo da Universal; família diz que houve agressão

A irmã recebeu a notícia de que Giusepe estava quebrando objetos no templo. A atendente de telemarketing Desiré Sousa Bastos, 26, contou ao UOL que buscou o pai para acompanhá-la e ambos seguiram para o local.

Ao chegar, Desiré afirma que encontrou o irmão jogado no chão, com o pastor em cima dele, pressionando o seu pescoço. "Ele já não apresentava sinais de vida, não se movia, não abria os olhos, não falava."

Desiré afirma que o irmão já estava inconsciente quando o encontrou. "Quando tentei checar o pulso, não senti nada. Os membros da igreja não deixavam eu me aproximar, falavam que ele estava apenas dormindo, mas ele já não tinha sinais de vida. O pastor estava em cima dele e continuou mesmo depois de ele já estar morto."

Socorristas pediram ao pastor que saísse de cima de Sousa para iniciar as manobras de reanimação, diz a irmã. "Tentaram três vezes até conseguir um pulso. Levaram para a UPA, mas pouco depois recebemos a informação de que já tinha tido morte cerebral, porque ele ficou muito tempo sem oxigênio", afirmou.

A irmã de Giusepe acusa membros da igreja de debocharem do sofrimento da família. "Minha mãe estava no chão da delegacia chorando, implorando a Deus, pedindo para trocar de lugar com o filho, e do lado de fora os membros da igreja estavam rindo, fazendo piadas. Foi uma covardia. Riram da nossa dor".

O corpo apresentava marcas de agressão, segundo Desiré. "Ele tinha marcas roxas de estrangulamento no pescoço, feridas no braço, na testa e na boca. Foi uma morte violenta, não pode ficar assim." Segundo a irmã, um médico da UPA reforçou a suspeita de morte violenta.