Idosa morre esmagada dentro de casa por cano da Sabesp que caiu de caminhão

Uma idosa de 79 anos morreu dentro de casa após ser atingida por um cano de uma obra da Sabesp em Mauá, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Mulher estava sentada no sofá quando foi atingida pelo cano, que escapou de um caminhão. O caso aconteceu na tarde de ontem no bairro Jardim Zaíra.

Ela ficou pressionada contra a parede e morreu no local, afirmou a polícia. A vítima foi identificada como Clelia dos Santos Pimentel.