Derrite: 'Maior ladrão de casas de SP' é preso suspeito de ação no Morumbi

Fuga de assaltantes do condomínio foi feita por creche municipal e houve troca de tiros com a polícia. A SSP informou que o boletim de ocorrência do caso continua aberto e mais informações serão disponibilizadas em breve.

Morador teve a casa invadida por assaltante durante tiroteio. Em entrevista à TV Globo na manhã de hoje, um homem que vive em uma das residências do condomínio e não quis se identificar relatou que, por volta das 2 da manhã, estava dormindo e acordou com o barulho de tiros e um dos assaltantes dentro de sua casa.

Falei para ele [assaltante]: Tá armado? Ele já mostrou a arma, mas não tirou da cintura em nenhum momento. Tirou o capuz e falou comigo tranquilo. Ele só estava com medo, com muito medo de não sair vivo. Os policiais começaram a gritar: 'Vem, vem, vem'. Foi aí que todo mundo viu ele sair pelo telhado

Morador do condomínio invadido no Morumbi

Moradores assustaram com tiroteio e foram abordados por policiais. Também à TV Globo, o engenheiro Gustavo Garcia, morador de uma casa no condomínio invadido, relatou: "A gente estava em casa, ouviu uns barulhos que parecia tiro e assustou. Olhamos no celular e tinha o pessoal do grupo dos moradores falando: 'Tem bandido pulando o telhado'.