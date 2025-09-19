Avó que matou filha para ter guarda do neto é condenada a 27 anos no Paraná

Netos de Tânia e filhos da vítima estão aliviados com a decisão do júri. A afirmação foi feita pelo advogado Samuel Rangel, que representou os filhos de Andréa durante o julgamento. Rangel ressaltou que a condenação de Tânia "é uma resposta firme do sistema de Justiça".

Tânia era foragida desde 2007 e só foi presa pelo crime em maio de 2024. Ela usava o nome falso de Lourdes para não ser identificada e trabalhava como faxineira, segundo a polícia paranaense.

Ela foi localizada no ano passado após o caso ser tema do programa Linha Direta, da TV Globo. Na ocasião, Tânia foi achada em Marilândia do Sul, no norte do Paraná, após uma denúncia anônima. A mulher foi presa e agora condenada.

Relembre o caso

Andréa Rosa de Lorena tinha 23 anos quando foi morta pela própria mãe com a ajuda do padrasto, Everson Luiz Cilian. Na época, Andréa morava com a genitora e com os seus dois filhos: Lucas, de 5 anos, e uma bebê de 9 meses.

Harmonia entre mãe e filha foi abalada quando Andréa sofreu um acidente de moto, levando-a a se mudar para a casa do pai. Tânia decidiu manter a guarda de Lucas, resultando em um conflito judicial com a própria filha.