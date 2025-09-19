Corpo de idosa brasileira é encontrado em mata na Argentina; 3 foram presos

A Polícia de Santa Catarina prendeu nesta semana três suspeitos pelo assassinato de uma idosa que foi encontrada morta em uma área de mata na cidade argentina Bernardo de Irigoyen, que faz fronteira com o Brasil.

O que aconteceu

Corpo de Deomira Conci, 75, foi encontrado no início do mês em zona rural do município argentino. Segundo divulgado pela Delegacia Regional de Polícia de São Miguel do Oeste, responsável pela investigação do caso, ela foi encontrada morta em uma área de mata em Bernardo de Irigoyen, a 3,5 quilômetros da fronteira com o Brasil por Santa Catarina, no dia 1º de setembro. Porém, pelas lesões que apresentava no corpo, sua identificação só foi possível no dia 8 de setembro, informou a corporação.

Três homens foram identificados e presos temporariamente, suspeitos de latrocínio. Conforme o delegado do caso, Cléverson Luis Müller, a principal linha de investigação aponta para o crime de roubo seguido de morte, uma vez que investigadores encontraram indícios de que o carro da vítima, um EcoSport, "foi levado pelos investigados e até o momento não foi localizado".