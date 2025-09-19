Corpos de homens que foram de SP ao PR cobrar dívida são achados

Corpos têm aparentes marcas de violência, mas precisarão passar por perícia. "Os corpos já estão iniciando a decomposição, o que dificulta essa análise preliminar. Aparentemente, há marcas de violência, como disparos de armas de fogo. Contudo, somente o laudo poderá concluir essa questão", afirmou o delegado Gabriel Menezes ao UOL.

Homens foram identificados com ajuda das vestimentas. Familiares ainda serão chamados para fazer a identificação oficial dos corpos.

Corpos de amigos foram encontrados a cerca de 500 metros de local onde carro estava enterrado Imagem: Polícia Civil do Paraná

Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram ao PR para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. A Polícia Militar Ambiental divulgou um vídeo do momento em que o veículo foi encontrado.

Investigações sobre o crime seguem em sigilo e a polícia não vai divulgar as supostas motivações até o momento. Ninguém foi preso até agora.

Dois homens, pai e filho que teriam ligação com a dívida, são procurados pela polícia. A PCPR pediu a prisão temporária de Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, que foram ouvidos, liberados e fugiram após o depoimento.