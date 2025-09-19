Defesa diz que Flordelis teve AVC e pede transferência; SAP alega lombalgia

A defesa da ex-deputada Flordelis, condenada a 50 anos de prisão pela morte do próprio marido, pediu transferência dela alegando que a mulher teve um acidente vascular cerebral, informação negada pela Secretaria de Administração Penitenciária do RJ.

O que aconteceu

Flordelis tem "estado realmente grave, que inspira cuidados urgentes" e precisa ser enviada para unidade de saúde adequada, afirmou advogada. Janira Rocha, que representa Flordelis, falou sobre o assunto em vídeo publicado nas redes sociais e disse que os médicos da UPA dentro do Complexo de Gericinó, onde ela está presa, não têm condições de "tirá-la do estado em que está".

Advogada queria transferência para uma unidade de saúde particular, mas descobriu que familiares pararam de pagar o plano de saúde de Flordelis. Segundo ela, o cancelamento foi feito por "falta de recursos" e aconteceu há meses.