Ciclone provoca virada no tempo, temporais fortes e frio nos próximos dias

O avanço de uma frente fria marcará o fim do inverno e o início da primavera nos próximos dias. A alteração climática está associada a um ciclone extratropical, com previsão de temporais e queda na temperatura no Centro-Sul.

O que diz a previsão

A formação da frente fria começa no decorrer de amanhã entre Argentina, Paraguai e o Sul do Brasil, segundo o Climatempo. O quadro deve se estabelecer até a noite e avançar pelo sul do país e para o Mato Grosso do Sul no domingo.

Na região Sul, a previsão é de temporais fortes previstos para sábado e domingo. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo e acúmulo significativo de chuva, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, informou o Inmet.