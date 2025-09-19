Gato Preto consumiu álcool, ecstasy e maconha antes de acidente, diz TV

Bia Miranda e Gato Preto estiveram em festa com bebidas antes do acidente. Vídeos publicados durante a madrugada mostram ambos na festa. Após o acidente, Bia afirmou: "Eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu."

A defesa dele afirma que presta apoio às vítimas da batida. O UOL tenta contato com os advogados para um posicionamento sobre o laudo do IML. O espaço segue aberto para manifestação.

Como foi o acidente

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que Gato Preto colidiu contra outro veículo. O Porsche 911 passou no sinal vermelho e bateu em um HB20 na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O acidente ocorreu na manhã do dia 20. O carro também atingiu um semáforo. O veículo de luxo —um conversível avaliado em R$ 1,5 milhão— ficou destruído.

O passageiro do veículo atingido, um homem de 20 anos, se feriu com a colisão e precisou ser hospitalizado. Em entrevista ao Fantástico, o idoso que dirigia o carro disse que perguntou do que Gato Preto estava rindo após o acidente e foi ameaçado: "ele disse que ia me bater'.