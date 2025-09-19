Homem mata ex com mais de cem facadas na frente dos filhos dela na PB

Uma mulher de 26 anos foi morta com mais de cem facadas na frente dos filhos, nesta sexta-feira, em João Pessoa (PB). O ex-marido dela e pai das crianças é o principal suspeito do crime.
O que aconteceu
Miclienne Gomes de Sousa foi golpeada em regiões como cabeça, tórax e as costas. O Samu foi acionado, mas a morte foi confirmada ainda no local.
Foram contabilizadas mais de cem facadas em todas as regiões do corpo da vítima, afirmou a perita criminal Thaine Taumaturgo. "Haviam lesões de defesa nas mãos, então provavelmente ela tentou se defender", explicou em entrevista à imprensa.
Principal suspeito do crime é o ex-marido de Miclienne. O homem foi identificado pela Polícia Civil da Paraíba como Lucas Faria dos Santos.
Lucas e Miclienne estavam separados há cerca de um mês. Ele foi até a casa da vítima para buscar os dois filhos que tem com ela, crianças de 4 e 5 anos.
Ex-casal teve uma discussão por motivo desconhecido e Lucas matou a ex-companheira. O crime foi cometido na frente dos filhos.
Após matar Miclienne, Lucas ligou para a própria mãe, que foi até o local. À polícia, a mãe do suspeito disse que aconselhou o filho a não fugir, mas ele empreendeu em fuga.
Polícia Militar da Paraíba faz buscas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado. As autoridades divulgaram a foto de Lucas para ajudar a descobrir seu paradeiro. Quem tiver informações pode avisar às polícias Civil e Militar. O anonimato é garantido.
Corpo de Miclienne foi recolhido e encaminhado ao IML. A polícia não informou quem está responsável pelas crianças. O caso segue sob investigação.
Em caso de violência, denuncie
Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.
Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.
Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.
