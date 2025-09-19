Homem mata ex com mais de cem facadas na frente dos filhos dela na PB

Principal suspeito do crime é o ex-marido de Miclienne. O homem foi identificado pela Polícia Civil da Paraíba como Lucas Faria dos Santos.

Lucas e Miclienne estavam separados há cerca de um mês. Ele foi até a casa da vítima para buscar os dois filhos que tem com ela, crianças de 4 e 5 anos.

Ex-casal teve uma discussão por motivo desconhecido e Lucas matou a ex-companheira. O crime foi cometido na frente dos filhos.

Após matar Miclienne, Lucas ligou para a própria mãe, que foi até o local. À polícia, a mãe do suspeito disse que aconselhou o filho a não fugir, mas ele empreendeu em fuga.

Polícia Militar da Paraíba faz buscas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado. As autoridades divulgaram a foto de Lucas para ajudar a descobrir seu paradeiro. Quem tiver informações pode avisar às polícias Civil e Militar. O anonimato é garantido.

Corpo de Miclienne foi recolhido e encaminhado ao IML. A polícia não informou quem está responsável pelas crianças. O caso segue sob investigação.