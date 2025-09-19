Vítima de abusos que teve 3 filhos do padrasto foge após 22 anos em cárcere

Uma mulher de 29 anos conseguiu fugir e denunciar o próprio padrasto, um homem de 51 anos, por mantê-la em situação de cárcere privado nos últimos 22 anos, em Araucária (PR).

O que aconteceu

Vítima conseguiu escapar do cárcere na terça-feira. Ela disse que precisava levar os filhos a uma consulta médica, mas foi para a delegacia da cidade e denunciou o padrasto. As informações são da Polícia Civil do Paraná.

Jovem relatou à polícia que começou a ser abusada pelo padrasto aos 7 anos. Aos 15 anos, engravidou dele pela primeira vez. Ela contou que, quando o suspeito deixou a mãe dela, foi forçada a se relacionar com ele. Não foi revelado se a mãe também sofria abusos.