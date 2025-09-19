Mãe reconhece bolsa da filha com suposto assassino em série, diz delegado

A mãe de uma mulher de 38 anos, que estava desaparecida há cerca de um mês, reconheceu a bolsa da filha entre os objetos apreendidos com um homem suspeito de ser um assassino em série.

O que aconteceu

Vítima sumiu no final do mês passado. O delegado Adelson Candeo disse em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, que a mãe da mulher desaparecida foi até a delegacia de Rio Verde (GO) depois de reconhecer a bolsa da filha em imagens divulgadas pela polícia.

Outros desaparecimentos e feminicídios estão sendo investigados. Pelo menos cinco bolsas, três facas e três bonecas foram encontradas na casa do suspeito, mostram as imagens. Há suspeita de que esses objetos seriam "troféus" pelos supostos crimes cometidos.