Quadros de R$ 6 milhões são encontrados com maior ladrão de mansões de SP

Secretário de Segurança Pública de São Paulo afirma que ele era o "maior ladrão de casas de São Paulo". Minotauro era procurado pela Justiça e não saída de casa com frequência por causa da sua condição de foragido.

Obras de arte foram roubadas em 2021. Apenas duas das peças foram avaliadas em R$ 6 milhões, de autoria do pintor ítalo-brasileiro Alfredo Volpi, referência do modernismo no Brasil.

Minotauro conseguiu vender outros quadros, segundo polícia. O lucro pode ter sido de R$ 150 mil no mercado paralelo.

Polícia investiga rede de receptadores de obras de arte. Há a suspeita de que ele guardava as peças para vender e financiar outros crimes.

Peças foram encontradas em casa em Paraisópolis. Um homem, que guardava as obras, vai responder por receptação. Ele estava na residência em nome de Minotauro, que servia de depósito para os objetos

As 20 obras estavam embaladas em plástico bolha. Para a polícia, os quadros estavam guardados há alguns anos, e, por isso, permaneciam bem cuidadas. Em todos esses anos, 32 obras de arte foram roubadas.