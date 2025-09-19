Quadros de R$ 6 milhões são encontrados com maior ladrão de mansões de SP

Obras de arte avaliadas em R$ 6 milhões e relógios de luxo foram apreendidos após a prisão do homem apontado como líder de uma quadrilha que roubava casas de luxo em São Paulo.
O que aconteceu
Quadrilha de Minotauro roubou milhões de reais em obras de arte e relógios de luxo. Os objetos foram apreendidos pela Polícia Civil em uma casa que seria de Minotauro, na manhã de hoje.
Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro, foi preso hoje. Ele é apontado pela polícia como líder de uma quadrilha especializada em roubos a mansões.
Secretário de Segurança Pública de São Paulo afirma que ele era o "maior ladrão de casas de São Paulo". Minotauro era procurado pela Justiça e não saída de casa com frequência por causa da sua condição de foragido.
Obras de arte foram roubadas em 2021. Apenas duas das peças foram avaliadas em R$ 6 milhões, de autoria do pintor ítalo-brasileiro Alfredo Volpi, referência do modernismo no Brasil.
Minotauro conseguiu vender outros quadros, segundo polícia. O lucro pode ter sido de R$ 150 mil no mercado paralelo.
Polícia investiga rede de receptadores de obras de arte. Há a suspeita de que ele guardava as peças para vender e financiar outros crimes.
Peças foram encontradas em casa em Paraisópolis. Um homem, que guardava as obras, vai responder por receptação. Ele estava na residência em nome de Minotauro, que servia de depósito para os objetos
As 20 obras estavam embaladas em plástico bolha. Para a polícia, os quadros estavam guardados há alguns anos, e, por isso, permaneciam bem cuidadas. Em todos esses anos, 32 obras de arte foram roubadas.
Prisão aconteceu após invasão a condomínio no Morumbi. Minotauro foi encontrado em uma casa em Paraisópolis, a poucos quilômetros do Morumbi, após um "trabalho de inteligência" do Deic, afirmou a polícia. Segundo a SSP, além de coordenar as ações criminosas, ele ajudava os membros da quadrilha a roubar as casas quando o endereço era próximo ao local onde ele se escondia.
Ele começou com furto em 2016 e passou a ser procurado. Ele inicialmente era o chaveiro da quadrilha. Ele viu que como chaveiro não ia ter êxito na vida financeira, e partiu para cima. Contra ele tinham 13 investigações e 15 inquéritos.
Delegado Fábio Sandrin, 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat)
Ele tem passagens por roubo e furto qualificado, segundo consulta feita pelo UOL ao TJSP. O UOL não conseguiu acesso à defesa dele até o momento porque não há nome de advogado habilitado em casos antigos dele no tribunal, mas o espaço segue aberto para manifestação.
Cada vez ele fazia roubos mais perto. Ele atuava como mentor e coordenava os roubos, fazendo logística. Ele mapeava as residências, sabia da movimentação, do acesso, da segurança e da fuga.
Clemente Calvo, Delegado Divisionário de Polícia
Criminosos fizeram reféns em invasão a condomínio
Moradores acionaram a polícia por tentativa de roubo a uma residência hoje. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), a Polícia Militar chegou ao local, mas os assaltantes fugiram.
Dois moradores foram feitos reféns, mas ninguém ficou ferido. Conforme mostrou o Bom Dia SP, da TV Globo, o último refém foi libertado por volta das 7h, depois que o assaltante foi preso pela Polícia Militar. Além dele, outro suspeito foi capturado e levado para o 89º DP, disse a PM ao UOL. Segundo a SSP, não houve vítimas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.