Pela primeira vez, PM do RJ é condenado por mau uso de câmera corporal

A Justiça Militar do Rio de Janeiro condenou hoje, pela primeira vez, um policial militar por mau uso da câmera corporal.

O que aconteceu

Cabo Thiago Durade Martins foi condenado a um ano e dois meses de prisão. O cabo nega as acusações e diz que vai recorrer.

Ele foi acusado de manipular de maneira criminosa o equipamento em três operações. Cabo está lotado no Batalhão de Angra dos Reis.