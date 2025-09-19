'Princesinha do crime': quem é a presa resgatada de presídio em SP

Princesinha do Crime é líder de quadrilha especializada em roubos de carros de luxo. Fora da redes sociais, Rafaela levava uma vida de criminalidade, diferente da que costumava exibir na internet.

Rafaela cumpria pena de 12 anos de prisão. Ela foi detida em janeiro de 2022 em São Bernardo do Campo. Na ocasião, a polícia apreendeu com ela cinco automóveis roubados.

Como foi a fuga

Dupla entrou no CPP Feminino Butantã e levou a presa, que estava no local desde 2022. O resgate aconteceu na manhã de ontem, na unidade prisional na zona oeste paulistana.

Homens armados fizeram agentes penais de reféns, resgataram a detenta e fugiram. Duas pessoas renderam uma guarda na entrada e na sequência fugiram em um Toyota Hilux preto com a detenta. As agentes penais da unidade estavam desarmadas no momento da fuga. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi localizado.

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) apura a ocorrência. A pasta instaurou procedimento interno para investigar o resgate da detenta. O UOL entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e aguarda manifestação.