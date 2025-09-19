Professor de direito é investigado após denúncias de crimes sexuais

Relatos são de supostos estupros, agressões durante relações sexuais e violência psicológica. A emissora conversou com seis das quatro supostas vítimas. Uma delas contou que teria passado mal com bebida alcóolica comprada pelo advogado e, no dia seguinte, teria acordado machucada ao lado dele e precisou ser hospitalizada. "Estuprada pela pessoa que eu mais confiava", falou.

Mais um relato de estupro obtido pela TV teria acontecido durante ato sexual. "Eu fiquei machucada, com roxos pelo corpo. Eu fui sufocada. Me assustei. Fiquei sem ar. E a violência continuou. Violência física. Eu levei um tapa muito forte no rosto", disse a suposta vítima.

Outra mulher afirmou ter namorado Conrado e que, "do nada", ele teria mudado "da água para o vinho". Uma quarta vítima apontou suposta violência física e psicológica.

Advogado nega crimes. Em post no Instagram, Conrado disse confiar "que, com a apuração completa, após a minha oitiva e de minhas testemunhas, e a análise da documentação que será apresentada, a verdade dos fatos se sobressairá".

Professor foi demitido

Conrado foi demitido da FMP anteontem. Em nota publicada no Instagram hoje, a fundação confirmou a demissão. Disse que "o desligamento foi decidido em caráter administrativo", "sem a realização de juízo antecipado sobre eventuais responsabilidades relacionadas a fatos externos à instituição".