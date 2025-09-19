Quem eram os 4 homens que morreram ao cobrar dívida de R$ 255 mil no PR

As forças de segurança do Paraná encontraram hoje os corpos dos quatro homens que desapareceram na área rural de Icaraíma (PR), no dia 5 de agosto, após serem contratados para cobrar uma dívida de R$ 255 mil.

Quem eram os homens

Trio saiu de São José do Rio Preto (SP) com destino ao Paraná no dia 4 de agosto. Ao chegarem em Icaraíma, os amigos Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, encontraram o contratante, identificado como Alencar Gonçalves de Souza, 36, que também auxiliaria na cobrança da dívida.

Os amigos ganhavam dinheiro cobrando dívidas havia 13 anos. O serviço era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber um determinado valor, como era o caso de Alencar. Segundo a polícia, o contratante realizou a venda de um imóvel em Icaraíma por R$ 255 mil, mas o comprador não pagou as dez notas promissórias de R$ 25,5 mil. Esse homem não teve o nome divulgado pelas autoridades.