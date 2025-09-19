Principais suspeitos de matar quatro homens no PR são pai e filho foragidos

Antônio Buscariollo é um produtor rural conhecido na região de Icaraíma. Conhecido como Tonhão Buscariollo, o suspeito já foi candidato a vereador do município duas vezes, em 2020 e 2024. Conforme registros públicos, ele declarou à Justiça Eleitoral que era aposentado e que possuía patrimônio de mais de R$ 100 mil reais. Em 2020, citou uma chácara e um carro, já na segunda eleição disse ter dois terrenos e um veículo.

Nas eleições municipais de 2024, Antônio se candidatou a vereador de Icaraíma pelo Partido Social Democrático Imagem: Reprodução/Facebook

Nas redes sociais, Antônio dizia que trabalhava em uma empresa chamada Pesqueiro Buscariollo. O negócio fica localizado em Vila Rica do Ivaí, área rural de Icaraíma, mas UOL não conseguiu localizar mais informações sobre o estabelecimento.

Antônio tem antecedente criminal por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ao contrário do pai, Paulo não tem passagens pela polícia.

A investigação apontou que a família de Antônio e Paulo comprou uma propriedade rural de Alencar por R$ 255 mil. À polícia, eles negaram que tivessem comprado o imóvel e acusaram parentes pelo débito, versão contestada pelos investigadores.

Pai morava em uma propriedade rural com a esposa e Paulo Ricardo Buscariollo. O filho de 22 anos também trabalhava como produtor rural na região.