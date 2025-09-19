Suspeitos de matar 4 homens no PR seguem foragidos; defesa alega inocência

O advogado que representa pai e filho suspeitos de envolvimento na morte de quatro homens que foram cobrar uma dívida no interior do Paraná afirmou que os clientes são inocentes e que estão sendo ameaçados de morte. Corpos foram encontrados hoje.

O que aconteceu

Defesa diz que suspeitos não cometeram crime. Em nota enviada ao UOL, o advogado Renan Farah afirmou que pai e filho seguem foragidos porque estão sendo ameaçados. "A localização dos corpos, em propriedade de pessoa que não tem qualquer relacionamento com a família Buscariollo, reforça a nossa defesa de negativa de autoria, ou seja, que não tiveram qualquer participação com esses homicídios".

Advogado esclareceu que a localização dos corpos é importante para identificação dos culpados. "A defesa aguarda e confia no competente trabalho da Polícia Civil para que identifiquem e localizem os verdadeiros responsáveis por estes crimes, que são os mesmos que ameaçam de morte tanto a família Buscariollo", diz trecho de nota.