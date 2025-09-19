Quem são os suspeitos identificados por elo com assassinato de ex-delegado

Ele já foi condenado a 5 anos de prisão por tráfico de drogas e outros 4 pelo mesmo crime. Outra condenação de Felipe foi de 6 anos por roubo.

Flávio Henrique de Souza

Segundo suspeito que teve a identidade revelada foi Flávio Henrique de Souza, 24, também procurado pelas autoridades. A Polícia Civil não divulgou qual seria a participação de Felipe e Flávio no crime. Derrite declarou que "ainda é cedo para apontar os papéis dos dois suspeitos identificados", mas ressaltou que as provas científicas colocam os dois na cena do crime.

Flávio Henrique de Souza também procurado pelas autoridades Imagem: Obtido pelo UOL

Felipe e Flávio foram identificados por meio de material genético. O conteúdo foi encontrado em um dos carros abandonados pelos criminosos após o crime. Não há informações se Flávio tem passagem pela polícia.

Dahesly Oliveira Pires

Dahesly Oliveira Pires, 25, é a única suspeita presa até o momento por suspeita de envolvimento no crime. Ela foi detida ontem. De acordo com a polícia, um dia após a morte de Ferraz, ela saiu de Diadema, na Grande São Paulo, para buscar em Praia Grande um fuzil usado no crime. O envolvimento seria apenas na logística. A defesa dela não foi localizada.