Vídeo mostra carro seguindo veículo de ex-delegado minutos antes do crime

Criminosos em outro carro também perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus.

Na sequência, os assassinos descem do carro com fuzis e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral. O crime ocorreu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, próximo à prefeitura da cidade, onde Ferraz trabalhava como secretário da Administração.

Mais de 20 tiros foram disparados em direção à vítima. Segundo o delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian, Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

Dois suspeitos estão presos e quatro estão foragidos

A Justiça já decretou prisão de seis suspeitos de envolvimento com o crime. Dois deles, Dahesly Oliveira Pires e Luiz Henrique Santos Batista —conhecido como Fofão—, foram presos. Ela é apontada como responsável por ter transportado um fuzil, utilizado no crime até Diadema, na Grande São Paulo. Já Fofão não teria participado do assassinato do delegado, mas saberia informações do crime.

Os outros três suspeitos identificados e foragidos são Felipe Avelino da Silva, 33, Flávio Henrique de Souza, 24, e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43. O trio é apontado pelas forças de segurança de São Paulo como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e segue foragido. Luiz Antônio é acusado de ter recebido o fuzil das mãos de Dahesly.