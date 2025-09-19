'Dizia que nossa separação seria a morte', diz vítima que fugiu de padrasto

A mulher de 29 anos que fugiu do cárcere após 22 anos sendo abusada sexualmente pelo padrasto afirmou que ainda tem medo do homem, mesmo após ele ter sido preso.

O que aconteceu

"Ele é uma pessoa agressiva. Eu tinha muito medo e ainda tenho", afirmou a mulher, que engravidou três vezes do homem por causa dos abusos sexuais que viveu. Ela falou sobre o assunto sem se identificar em entrevista ao canal paranaense RPC.

Segundo a vítima, o homem era possessivo e falava que "só a morte" separaria os dois. "Dizia que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém, que nossa separação seria só a morte", afirmou.