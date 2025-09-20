Avó é presa por suspeita de matar neta de 9 anos com bolo envenenado em MG

Laudo pericial encontrou substância tóxica no bolo e no organismo da vítima fatal. O documento apontou a presença de terbufós, substância tóxica comumente usada em pesticidas, como o veneno popularmente conhecido como chumbinho.

Vítima fatal consumiu uma maior quantidade do bolo envenenado. Ela passou mal, vomitou, relatou fortes dores na barriga e chegou a expelir uma secreção branca pelo nariz. A criança chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu e morreu. Testemunhas relataram às autoridades que a avó teria demorado cerca de 1hr para socorrer a neta.

Menina de 11 anos comeu apenas uma fatia pequena porque não gostou do sabor do alimento. Ela apresentou sintomas leves, recebeu tratamento e sobreviveu. Um gato da família, que também consumiu alimentos no local, morreu por intoxicação. Motivação para o crime ainda é desconhecida.

Defesa da avó afirma que ela é inocente. Por meio de nota, o advogado Raphael Simões de Moraes Neto também disse que a prisão da suspeita é "desproporcional" porque "sua liberdade não oferece quaisquer tipo de risco".

O delegado do caso afirmou que a detenção da avó é "fundamental" para a elucidação dos fatos. O delegado Luiz Bernardo também destacou que, como o caso teve repercussão na cidade, a prisão da suspeita garante a integridade física dela.