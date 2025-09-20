Comunidade terapêutica é fechada por irregularidades e maus-tratos no RS

Uma comunidade terapêutica foi interditada temporariamente por irregularidades e denúncias de maus-tratos em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ontem.

O que aconteceu

Internos eram submetidos a castigos. Segundo a delegada Marina Goltz, os acolhidos eram tratados com castigos físicos e medicamentosos. Os que violassem algum regramento eram punidos com mata-leão, amarrações na cama e socos no rosto.

Não havia nenhum responsável pela comunidade terapêutica no momento da operação. De acordo com a polícia, os internos estavam sob os cuidados de um outro acolhido que atuava como monitor.