Homem é preso em SP por manter família em situação análoga à escravidão

Um homem foi preso em flagrante hoje em Arujá (SP) por manter uma família em condições análogas à escravidão em uma oficina de costura.

O que aconteceu

Mulher, de origem boliviana, relatou à Polícia Militar que ela e sua família estariam trabalhando há cerca de três meses sem receber salários. Além dela, o marido e dois filhos menores de idade estavam submetidos às condições precárias.

Família trabalhava até 16 horas por dia, dormia na própria oficina e recebia alimentação insuficiente — apenas para os adultos. A comida fornecida consistia em restos de frango.