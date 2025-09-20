Mãe de jovem mantida em cárcere pelo padrasto no PR também era violentada

Mulher se separou do suspeito quando a filha tinha 10 anos. Entretanto, elas continuaram morando no mesmo quintal do homem por uma questão de dependência financeira.

Mãe afirma que só soube agora que a filha era abusada pelo padrasto desde os 7 anos. "Quando a gente se separou, a gente ficou morando na casa da frente e ele nos fundos. Eu ia trabalhar e ela ficava em casa. Eu não percebi em momento nenhum [os abusos]", declarou em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no estado.

Ela contou que sabia que o ex-marido havia engravidado sua filha quando a jovem era adolescente. Na entrevista, a mulher afirmou que na época tentou retirar a filha da situação de abuso, mas não conseguiu. Nesse mesmo período, a genitora foi morar em outro endereço e a garota continuou na casa do padrasto.

Mãe também diz que não sabia da situação de cárcere privado vivida pela filha, e que fazia visitas esporádicas para ver os netos. "Ele começou a colocar câmeras lá fora [de casa], depois que ele começou a colocar câmeras dentro de casa, mas a gente achava que era por segurança dela e das crianças".

Vítima era ameaçada

Jovem classificou o padrasto como uma pessoa agressiva. "Eu tinha muito medo e ainda tenho", afirmou a mulher à RPC.