MP pede 'suspensão imediata' de obras do Metrô por risco a moradores

Recomendação informa que famílias impactadas não receberam indenizações compatíveis com prejuízos. Além disso, os estragos não foram reparados "de forma satisfatória".

Situação pode se agravar. De acordo com funcionários do próprio Metrô, o uso de um equipamento conhecido como "tatuzão" pode provocar novos danos.

Documento expedido pelo MP na última quarta-feira também pede paralisação por "prazo indeterminado" dos contratos com empresas consorciadas. A recomendação foi assinada pelo promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital Moacir Tonani Junior.

Promotor dá 30 dias para o Metrô fornecer informações sobre como está lidando com prejuízos causados a moradores. A companhia terá de enviar ao órgão uma lista com todas os dados das pessoas alojadas em hotéis ou casas alugadas por causa das obras e informar se já foram indenizadas.

O que diz o Metrô

Companhia afirmou que faz "vistorias técnicas regulares" em imóveis próximos a obras. Em nota ao UOL, o Metrô disse que, quando danos são identificados, "os moradores são realocados e os imóveis reparados assim que possível, garantindo o retorno dos moradores com plena segurança, ou efetuando o ressarcimento de valores".