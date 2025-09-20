Perícia identifica por digitais homens mortos após irem ao PR cobrar dívida

A Polícia Civil do Paraná confirmou as identidades dos corpos de quatro amigos que foram encontrados mortos após viajar ao estado para cobrar uma dívida. Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel.

O que aconteceu

As vítimas são Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, que eram os cobradores, e Alencar Gonçalves de Souza, responsável pela contratação. Eles estavam desaparecidos há 44 dias. Os corpos foram identificados por meio de exames de necropapiloscopia, técnica que permite coletar as impressões digitais dos corpos e compará-las com os registros oficiais já existentes.

Pai e filho, principais suspeitos do crime, estão com mandado de prisão em aberto e seguem foragidos. Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Buscariollo, 22, foram ouvidos pela polícia, mas negaram envolvimento no crime. A Polícia Civil faz diligências para localizá-los, e as investigações estão em sigilo.