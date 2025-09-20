Assine UOL
Cotidiano

Tribunal manda empresa indenizar homem xingado de 'viciado em atestados'

Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre
Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre Imagem: Foto: Secom/TRT-4

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) mandou uma empresa indenizar um trabalhador chamado de "viciado em atestados".

O que aconteceu

Homem vai receber R$ 38 mil em indenização e outros direitos como horas extras e intervalos não concedidos. A 8ª Turma da corte confirmou decisão da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha (RS).

Decisão aponta assédio moral de supervisor. Segundo o processo, o instalador de linhas de telecomunicações era xingado quando voltava de licenças para tratamento de saúde.

Empregado se ausentava por problemas psicológicos e tratamento de um tumor. A ação aponta que o homem teve um ataque de pânico dentro da empresa e não recebeu socorro. Ao retornar da licença, recebeu uma suspensão por parte de outro superior.

Testemunha afirmou ter presenciado xingamentos. Trabalhador era chamado de "recordista de atestados" e "viciado em atestados". De acordo com o tribunal, mensagens de Whatsapp confirmaram o tratamento.

Prestadora e tomadora dos serviços recorreram ao TRT do Rio Grande do Sul para afastar ou reduzir a condenação em 1ª instância. Alegaram que não houve a comprovação do prejuízo ao trabalhador, apenas mero incômodo.

Corte reconheceu o dano moral. Na decisão, aumentou a indenização de R$ 6 mil, de 1ª instância, para R$ 12 mil. "A indenização por danos morais, na esfera trabalhista, tem por objetivo reparar uma lesão de ordem psicológica causada por uma das partes integrantes do contrato de trabalho", disse a desembargadora Brígida Charão Barcelos.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.