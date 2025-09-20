Assine UOL
Cotidiano

Sistema Cantareira, em SP, atinge pior nível para setembro em 10 anos

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Reservatório do sistema Cantareira em Franco da Rocha, na Grande São Paulo
Reservatório do sistema Cantareira em Franco da Rocha, na Grande São Paulo Imagem: Bruno Santos/Folhapress

O Sistema Cantareira, principal reservatório que abastece a Grande São Paulo, atingiu o pior nível para setembro nos últimos dez anos.

O que aconteceu

Com 29,7% de volume no reservatório atualmente, o nível do mês é o pior desde 2015, quando chegou a -12,9%, segundo a Sabesp. Veja os valores ano a ano nos meses de setembro:

  • 2015: -12,9%
  • 2016: 44,6%
  • 2017: 54%
  • 2018: 34,7%
  • 2019: 48,4%
  • 2020: 43,4%
  • 2021: 32,8%
  • 2022: 30,7%
  • 2023: 69.2%
  • 2024: 53,2%
  • 2025: 29,7%

Na última quinta (18), o Sistema de Mananciais apresentou menor volume desde 2015. O volume total caiu de 33% (641,83 hectômetros cúbicos) para 32,8% (637,55 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual. Hoje, o volume é de 32,3%.

Sabesp fortaleceu medidas para conter o baixo volume dos reservatórios. No final de agosto, a companhia reduziu a pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. Contudo, a medida passou a valer por 10 horas.

Cenário hídrico justifica a manutenção de medidas preventivas para aumentar a oferta de água e reduzir a captação de água, afirma presidente da SP Águas, Camila Viana. Segundo ela, é fundamental, entretanto, que a população contribua economizando água. "Medidas simples do dia a dia podem fazer muita diferença na redução do consumo", afirma.

Secretaria afirmou que o estado "está preparado" para as possíveis consequências da crise hídrica que o atinge. Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, disse recentemente ao UOL que trabalha de forma preventiva para evitar escassez no abastecimento de água.

