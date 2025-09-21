Chefes do PCC viram elite, e geração mais nova e violenta domina periferia

Ex-traficante e ex-membro do PCC conta que antes roubos a trabalhadores eram totalmente proibidos. "Hoje, em qualquer baile, cheio de irmão [membro], o moleque tem que ficar ligeiro com o boné, com o tênis que tá usando. É quebrada roubando quebrada", diz ele, que agora trabalha como cabeleireiro em um bairro da zona leste.

Palavra final segue com chefões

Geração mais nova do PCC manda, mas não tem a palavra final. Toda ação incisiva, por exemplo uma decisão do "tribunal do crime" ou homicídio planejado, precisa do aval de altos escalões, segundo um delegado que investiga crime organizado na PF (Polícia Federal).

Isso não significa que todo crime é ordenado por Marcola ou demais presos. Há escalões: na rua, quem manda na disciplina de São Paulo são os chefes da Bolívia, mas nem eles têm livre arbítrio. Podem ser penalizados por "atitude isolada" ou se atuarem "contra os mandamentos".

Jovens apreendidos mudaram de perfil e estão mais 'deslumbrados' com o crime. Quem conta é um professor da Fundação Casa da capital. Teoricamente, o PCC não batiza menores de idade, mas, desde a pandemia, muitos deles chegam à unidade idolatrando a máfia e seus chefes —refletindo o que tem sido visto nas ruas: movidos por status e dinheiro.