Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Cantareira, em Mairiporã-SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu um condomínio residencial na Serra da Cantareira, na divisa de Mairiporã com São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, não há vítimas.

O que aconteceu

Incêndio começou por volta das 10h30. Segundo a corporação, fogo se espalhou por região que é cercada por vegetação e, por enquanto, não há relato de vítimas. Área situada na região da Estrada das Roseiras, 100, foi atingida, nas imediações do condomínio Jardim da Montanha.

Foram enviados quatro caminhões para conter fogo na Serra da Cantareira. Os veículos estão desde o meio-dia controlando o incêndio. Ainda não há detalhes sobre a área total atingida.