Homem é preso após filmar seis mulheres em banheiro de restaurante no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, ontem, um homem de 33 anos por gravar mulheres no banheiro de um restaurante localizado na Asa Norte, em Brasília.

O que aconteceu

Homem invadiu o banheiro feminino, se escondeu em uma cabine e filmou pelo menos seis mulheres. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante.

Uma das vítimas percebeu o suspeito em uma cabine ao lado da que ela usava. A vítima notou o celular apontado na direção dela por uma fresta e gritou por socorro.