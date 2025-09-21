Inmet alerta perigo de tempestade e vendaval no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para tempestade e vendaval nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste amanhã.

O que aconteceu

Grau de alerta do Inmet é de "perigo". O alerta vale para Sul, Sudeste e Centro-Oeste das 5h da manhã de amanhã até às 23h59 do mesmo dia.

Chuvas podem chegar entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia. Além das chuvas, os ventos podem chegar entre 60 e 100 quilômetros por hora, com queda de granizo.