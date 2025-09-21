Assine UOL
Cotidiano

Inmet alerta perigo de tempestade e vendaval no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Pedestre se protege da chuva na região central da cidade de São Paulo
Pedestre se protege da chuva na região central da cidade de São Paulo Imagem: Cris Faga - 18.mar.2025 /ESTADÃO CONTEÚDO

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para tempestade e vendaval nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste amanhã.

O que aconteceu

Grau de alerta do Inmet é de "perigo". O alerta vale para Sul, Sudeste e Centro-Oeste das 5h da manhã de amanhã até às 23h59 do mesmo dia.

Chuvas podem chegar entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia. Além das chuvas, os ventos podem chegar entre 60 e 100 quilômetros por hora, com queda de granizo.

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados colocados em alerta pelo Inmet. Ao todo, 744 municípios devem se preparar para as chuvas. Veja algumas das áreas afetadas, segundo o instituto:

  • Região Metropolitana de São Paulo
  • Região Metropolitana de Curitiba
  • Região Metropolitana do Rio de Janeiro
  • São José do Rio Preto
  • Campinas
  • Bauru
  • Piracicaba
  • Itapetininga
  • Ribeirão Preto
  • Araçatuba
  • Marília
  • Araraquara
  • Assis

O instituto recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante a rajada de ventos, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Evitar também estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade é outra precaução.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.