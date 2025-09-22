Advogada criminalista é morta com 20 tiros em BH; veja o vídeo

A advogada criminalista Kamila Rodrigues, 32, foi executada a tiros, na manhã de hoje, no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte (MG).

O que aconteceu

Kamila foi assassinada por volta das 7h de hoje, quando estava sozinha, próximo a um furgão amarelo. Câmeras de segurança mostram o momento em que ela estava em pé, abre a porta do furgão e é surpreendida por outro carro, que para ao lado dela. Um homem com agasalho e capuz desce armado do banco do carona e efetua diversos disparos contra a vítima.

Advogada é atingida por cerca de 20 tiros, cai no chão e morre no local. Na sequência, o atirador pega um objeto que estava caído próximo à Kamila, retorna ao veículo e foge. Pelo menos dois criminosos participaram da execução.