Chuvas alagam UPA e há mais de 380 mil imóveis sem luz na Grande SP

Mais de 380 mil imóveis estão sem luz na capital paulista e região metropolitana após as fortes chuvas e ventania que atingiram São Paulo hoje.
O que aconteceu
Falta de luz atinge 389.080 imóveis na Grande São Paulo, segundo boletim divulgado pela Enel às 23h05. Do total, 295.656 residências sem luz são na capital. O município de Cajamar é o mais afetado na área de concessão, com 28,29% dos clientes com o serviço interrompido.
O pico de imóveis sem energia ocorreu às 16h34. Na ocasião, 561.987 imóveis na Grande SP, sendo 398.335 deles na capital, ficaram sem fornecimento. Às 18h04, 51,54% dos clientes de Cajamar estavam sem luz. "A companhia reforçou antecipadamente as equipes em campo e vem atuando para agilizar o restabelecimento da energia a todos os clientes", disse a Enel, em nota.
Até às 22h, o Corpo de Bombeiros recebeu 875 chamadas para quedas de árvores em todo o estado. Também foram feitas 28 chamadas para desabamentos e 21 para enchentes.
Por volta das 13h40, a Defesa Civil chegou a emitir alerta severo para temporais com rajadas de vento na Grande São Paulo, litoral e centro-oeste. O órgão também informou sobre o risco de quedas de árvores e destelhamento.
Caixa d'água despencou de prédio durante temporal em Araçatuba. Outro vídeo mostra uma UPA em Sumaré, na capital, alagada.
Telhas da estação Brás se soltaram devido à chuva e fortes ventos por volta das 14h. Um passageiro teve ferimentos leves e foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Mooca, segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A empresa informou que parte do acesso principal da estação está restrito, mas não houve interferência na circulação dos trens.
Teto de um estacionamento no Brás, centro de São Paulo, desabou durante a chuva. Foto mostra que desabamento atingiu carros na rua Coronel Mursa.
Transportes
Até às 18h, 25 voos com destino ao Aeroporto de Guarulhos foram cancelados em meio às fortes chuvas. Outros 24 com destino ao local foram alternados, segundo a GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto. Já em Congonhas, 12 partidas e 13 chegadas foram canceladas até às 18h51.
Durante parte do dia, a 7-Rubi da CPTM funcionou com velocidade reduzida entre as estações Pirituba e Jundiaí. A operação estava normalizada às 22h. As linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade operam normalmente, segundo a CPTM. A circulação das composições nas linhas operadas pelo Metrô acontece normalmente.
Circulação dos trens da linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, também operou com maiores intervalos e foi reestabelecida por volta das 21h. A ocorrência, consequências das fortes chuvas, aconteceu entre as estações Osasco e Júlio Prestes. A linha 9-Esmeralda, operada pela mesma empresa, funciona normalmente.
Na região do Campo de Marte, zona norte da capital, ventos chegaram a 98,2 km/h. Já na região do Aeroporto de Congonhas, as rajadas alcançaram 87 km/h, segundo a Enel. De acordo com a Defesa Civil foram registradas desde domingo 13 ocorrências causadas por temporais em São Paulo, com oito feridos.
Vídeos mostram que árvores caíram na avenida 9 de Julho e bloqueou parte do trânsito na via. Carros circulam pela calçada, no sentido bairro.
