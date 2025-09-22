Chuvas alagam UPA e há mais de 380 mil imóveis sem luz na Grande SP

Mais de 380 mil imóveis estão sem luz na capital paulista e região metropolitana após as fortes chuvas e ventania que atingiram São Paulo hoje.

O que aconteceu

Falta de luz atinge 389.080 imóveis na Grande São Paulo, segundo boletim divulgado pela Enel às 23h05. Do total, 295.656 residências sem luz são na capital. O município de Cajamar é o mais afetado na área de concessão, com 28,29% dos clientes com o serviço interrompido.