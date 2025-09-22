Filho que confessou ter matado a mãe em MG é denunciado por feminicídio

O Ministério Público de Minas Gerais denunciou hoje por feminicídio o filho que confessou ter matado a própria mãe em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Matteos França Campos, que está preso, foi denunciado por matar a mãe, Soraya Tatiana Bonfim, 56. O MPMG imputou duas qualificadoras no crime: uso de emprego que dificultou a defesa da vítima, que foi asfixiada dentro da própria casa; e motivo torpe, já que as investigações apontaram que o filho cometeu o homicídio por questões financeiras. Ele foi indiciado pela Polícia Civil na última semana.

Filho também responderá por ocultação de cadáver e fraude processual. O primeiro crime foi imputado porque, segundo o órgão, Matteos escondeu o corpo da vítima em outra região e a segunda porque o homem "tentou ludibriar" a investigação, entre outros, denunciando o desaparecimento de Soraya à polícia.