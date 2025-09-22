Como é viver em cidade de SP sem maternidade, cemitério e delegado

Foi um baita choque. Como bom paulistano, eu nasci e cresci em meio ao trânsito. Aqui não temos nem semáforo. Não tem violência nem nada. Minha casa já ficou com uma porta aberta e não aconteceu nada.

Marcelo Brega

Águas de São Pedro tem ares de cidade encantada. Além da ausência de cemitério e maternidade, a delegacia local está quase sempre de portas fechadas. "Até tem uma, mas não tem delegado. Tem um escrivão e às vezes um investigador. É uma delegacia que tem pouco trabalho", explica o aposentado Orlando Cirino, 85, que nasceu em Santos e se mudou para a cidade há 21 anos.

Fiz um passeio em 1985 em Águas de São Pedro e o guia disse que, talvez a cidade não continuasse na tranquilidade por muito tempo. Me mudei pra cá em 2004 e, agora, em 2025, a gente continua com uma cidade segura. Claro que mudou um pouco, mas ainda assim é tranquilo.

Orlando Cirino

Quando há alguma ocorrência, os moradores recorrem à delegacia de São Pedro, cidade vizinha a pouco mais de 7 km e com 40 mil habitantes. Mas, para muitos, nem isso é necessário. "É uma cidade muito tranquila, sossegada", garante Brega.

A confiança entre vizinhos também impressiona, como, por exemplo, os comerciantes, que permitem o "atraso" do pagamento. "Não preciso comprar o pão na hora. O padeiro pode só pendurar no portão de casa e no dia seguinte, ou mesmo na outra semana, eu encontro ele e pago. Porque todo mundo se conhece", relata Cirino.

Em busca do 'ouro negro'

Mas a cidade nem sempre foi tranquila. Águas de São Pedro, antes de se emancipar, era considerado um território promissor para o Estado de São Paulo. Na década de 1920, acreditava-se que ali existiam jazidas de petróleo. O então governador Júlio Prestes começou uma caçada pelo óleo, mas não teve sucesso: tudo o que encontrou foi água.