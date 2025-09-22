Enel atribui falta de luz em SP a chuva e ventos; 400 mil estão sem energia

Após a normalização, eles argumentam que nesta tarde fortes rajadas de vento atingiram a área de concessão. Segundo a empresa, esse cenário provocou "danos severos" em diversos trechos da rede elétrica. Também citaram que técnicos identificaram queda de árvores sobre trechos de uma linha que abastece as subestações Gato Preto e Jordanésia.

Empresa afirma ter reforçado antecipadamente as equipes que atuam em campo. A empresa diz que tenta reconstruir trechos danificados, principalmente, por queda de árvores e galhos, além de buscar agilizar o restabelecimento da energia a todos os clientes.

Falta de luz atinge 451.830 imóveis na Grande São Paulo, segundo boletim divulgado pela Enel às 20h19. Do total, 326.527 residências sem luz são na capital. O município de Cajamar é o mais afetado na área de concessão, com 41,53% dos clientes com o serviço interrompido.

O pico de imóveis sem energia ocorreu às 16h34. Na ocasião, 561.987 imóveis na Grande SP, sendo 398.335 deles na capital, ficaram sem fornecimento. Às 18h04, 51,54% dos clientes de Cajamar estavam sem luz.

Na região do Campo de Marte, zona norte da capital, ventos chegaram a 98,2 km/h. Já na região do Aeroporto de Congonhas, as rajadas alcançaram 87 km/h, segundo a Enel.

Nunes critica Enel

Prefeito da capital paulista critica Enel por não "aumentar as suas equipes" de trabalho nas ruas. Em entrevista ao SP2 (TV Globo), Ricardo Nunes (MDB) explicou que as equipes da gestão municipal dependem que a Enel desligue a energia para fazer a poda das árvores que caíram. Ele acrescentou que, em algumas situações, a concessionária demora para chegar aos locais. Até esta noite, o número de árvores que caíram é de 128, segundo a prefeitura.