Chuva deixa quase 400 mil imóveis sem luz na Grande São Paulo

Na capital, 211.890 clientes estão sem luz. O número equivale a 3,65% do total de clientes na cidade de São Paulo. No começo da manhã, uma árvore de grande porte caiu na Alameda Santos, em área nobre da cidade.

Não há previsão para normalização total do fornecimento de energia. O UOL buscou a Enel para saber se há um horário previsto para que a luz volte a todas as casas afetadas. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Enel é um dos órgãos que participa de gabinete de crise criado pela Defesa Civil na noite de ontem para cuidar de emergências relacionadas às chuvas. Além da Enel, há no gabinete membros da Sabesp, Arsesp, bombeiros, SP Águas, Fundo Social, DER e Polícia Rodoviária.

Estado teve ventos acima de 80 km/h

São Paulo tem "instabilidade generalizada desde a noite de ontem, após uma tarde de máximas de 35ºC. Na capital, a temperatura média deve ser de 20ºC, projeta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Além da queda de árvore na Alameda Santos, outras cinco quedas de árvore aconteceram na capital nesta manhã, segundo o Corpo de Bombeiros. A capital teve ventos de 38,8 km/h de ventos, segundo a Defesa Civil.