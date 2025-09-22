Juíza libera novo exame para saber causa da morte de mulher após festa punk

A Justiça de São Paulo autorizou que seja realizado um exame pericial complementar no caso de Helen Cristina Vitai, que morreu após ser agredida depois de um show com bandas punk na Lapa, na zona oeste de São Paulo, no dia 3 de agosto.

O que aconteceu

Juíza aprovou a realização de exame complementar em até 15 dias. A magistrada Patricia Alvares Cruz também exigiu o envio de toda a documentação do atendimento médico da vítima na UPA da Lapa após as agressões. A decisão, obtida pelo UOL, foi emitida no último dia 17.

Novo exame pode esclarecer se agressões influenciaram ou não na morte. A magistrada afirmou que o laudo necroscópico apontar infarto como causa da morte não indica que o quadro médico da vítima não foi agravado pelas lesões. Como o UOL mostrou, o laudo pericial feito pela Polícia Técnico-Científica indicou que a mulher morreu de infarto "por provável uso de cocaína".