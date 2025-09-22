PM que matou Leandro Lo é demitido por Tarcísio após ordem da Justiça

Velozo está em prisão preventiva, e júri popular do caso já foi adiado duas vezes. Em maio, ele foi suspenso após pedido da defesa do policial; em agosto, ele foi cancelado após bate-boca entre os advogados de defesa do PM e promotores do caso.

Defesa do PM acredita que ele será absolvido do crime. "Ele será absolvido e regressará as fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo.", afirmou o advogado Claudio Dalledone Junior ao UOL.

Relembre o caso

Leandro Lo Imagem: Reprodução/Instagram

Leandro Lo foi baleado após briga, em São Paulo. O campeão mundial de jiu-jitsu foi morto no Clube Sírio, uma casa noturna localizada no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo, em agosto de 2022 após uma briga durante o show da banda Pixote.

PM, que já conhecia o lutador, se entregou um dia após o episódio. Segundo a mãe de Lo, Fátima, Velozo foi à casa noturna com a intenção de matar o campeão mundial. Os autos do inquérito da 16ª Delegacia de Polícia, na Vila Clementino, informam que uma das testemunhas revelou que o policial havia provocado Leandro antes de pegar uma garrafa de uísque e ser imobilizado pelo campeão mundial. Em seguida, o PM teria retornado e disparado.