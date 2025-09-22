'Rainha da cavalgada' achada morta no CE não sofreu abuso, aponta laudo

A modelo Gabrielly Moreira, achada morta em uma casa em construção na cidade de Pedra Branca (CE), não sofreu abuso sexual. A informação consta no laudo preliminar realizado pela Polícia Civil do Ceará, responsável pela investigação.

O que aconteceu

Laudo não apontou indícios de violência sexual no corpo de Gabrielly. A jovem foi encontrada sem vida horas após ir a um bar com três amigos.

Gabrielly tinha comida na traqueia, ainda segundo o laudo policial. A traqueia é o canal responsável por transportar oxigênio para os pulmões e expelir dióxido de carbono, em um processo de troca gasosa essencial para a respiração.