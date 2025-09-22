Moraes define que prefeituras não podem decidir sobre moto por app

Lei estadual (18.156/2025) dizia que o serviço de moto por app só poderia funcionar com autorização do município. Antes da liminar, os municípios tinham o poder de regulamentar o serviço estabelecendo obrigatoriedades para o serviço, como CNH na categoria, autorização para atividade remunerada, certidão de antecedentes criminais além de requisitos envolvendo o veiculo a ser usado.

AGU (Advocacia-geral da União) e Procuradoria-Geral da República se manifestaram contra a legislação paulista. Os órgãos solicitaram ao STF que suspendesse a lei justificando que ela criava barreiras para a entrada de motoristas.

Prevaleceu o entendimento segundo o qual a competência para a regulação de transporte individual particular de passageiros, ainda que com fundamento no interesse público na proteção ao consumidor, mobilidade urbana e meio ambiente, não permite a proibição dessa atividade.

Alexandre de Moraes, em liminar

A exigência de uma autorização prévia por parte da lei estadual "esvaziaria a sua utilidade econômica". A CNS explicou que a exigência deixaria o negócio complicado de ser executado, ferindo a livre concorrência.

O transporte de aplicativos por moto virou uma guerra judicial na capital paulista. Com idas e vindas, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) alega que o transporte pelo modal "se prova perigoso diante de acidentes que resultaram nas mortes de passageiros". As empresas envolvidas, 99 Moto e Uber Moto, declararam trabalhar em medidas socioeducativas e tecnologias para evitar acidentes.