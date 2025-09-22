Moraes define que prefeituras não podem decidir sobre moto por app

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu uma lei estadual paulista que dava poder para prefeituras decidirem sobre funcionamento de transporte de motos por aplicativo. A decisão é de caráter liminar e seguirá para plenário do STF.
O que aconteceu
Ministro considerou inconstitucional a lei paulista. Para Moraes, o texto invade uma competência da União sobre trânsito e transporte.
Moraes entendeu que a lei criou obstáculos que tornavam difícil o trabalho de motoristas de moto por app. O ministro argumentou que o trabalhador precisava obter uma prévia autorização e regulamentação do município para rodar, criando, assim, uma "barreira de entrada". Quem entrou com ação alegando inconstitucionalidade foi a CNS (Confederação Nacional de Serviços)
Lei estadual (18.156/2025) dizia que o serviço de moto por app só poderia funcionar com autorização do município. Antes da liminar, os municípios tinham o poder de regulamentar o serviço estabelecendo obrigatoriedades para o serviço, como CNH na categoria, autorização para atividade remunerada, certidão de antecedentes criminais além de requisitos envolvendo o veiculo a ser usado.
AGU (Advocacia-geral da União) e Procuradoria-Geral da República se manifestaram contra a legislação paulista. Os órgãos solicitaram ao STF que suspendesse a lei justificando que ela criava barreiras para a entrada de motoristas.
Prevaleceu o entendimento segundo o qual a competência para a regulação de transporte individual particular de passageiros, ainda que com fundamento no interesse público na proteção ao consumidor, mobilidade urbana e meio ambiente, não permite a proibição dessa atividade.
Alexandre de Moraes, em liminar
A exigência de uma autorização prévia por parte da lei estadual "esvaziaria a sua utilidade econômica". A CNS explicou que a exigência deixaria o negócio complicado de ser executado, ferindo a livre concorrência.
O transporte de aplicativos por moto virou uma guerra judicial na capital paulista. Com idas e vindas, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) alega que o transporte pelo modal "se prova perigoso diante de acidentes que resultaram nas mortes de passageiros". As empresas envolvidas, 99 Moto e Uber Moto, declararam trabalhar em medidas socioeducativas e tecnologias para evitar acidentes.
