Coronel preso por morte de jovem forçado a beber lança-perfume é demitido

Tenente-coronel Malheiro é demitido da PM Imagem: Reprodução/Youtube

Malheiro recebia R$ 29.838,81 como tenente-coronel aposentado da polícia paulista — mesmo condenado. A informação foi coletada junto ao Portal da Transparência de São Paulo referente ao mês de agosto.

Carlos Dias Malheiro e outros cinco PMs cumprem pena pela morte de Marcos Paulo Lopes de Souza em 2008. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por presenciar colegas obrigando dois jovens a beber lança-perfume e não fazer nada. O caso aconteceu em 2008 e resultou na morte de Marcos Paulo Lopes de Souza, à época com 18 anos.

Após 16 anos do crime, policiais acabaram presos. Os policiais condenados foram: Rafael Vieira Júnior, Edmar Luiz da Silva Marte, Jorge Pereira dos Santos, Carlos Dias Malheiro, Rogério Monteiro da Silva e Cláudio Bonifazi Neto — por homicídio qualificado e constrangimento ilegal.

Rafael e Edmar foram condenados a 18 anos de reclusão. Eles foram apontados como os responsáveis por obrigarem os jovens a ingerir a substância. Os demais foram condenados a 14 anos de reclusão, por presenciarem o crime e não fazerem nada.

As prisões ocorreram uma semana após o UOL publicar reportagem mostrando que os PMs seguiam em liberdade pelo crime mesmo após de esgotados os recursos na Justiça. Os homens foram condenados em primeira instância em 2016, e o trânsito em julgado aconteceu em julho de 2024.